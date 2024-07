Chi è Maarten Paes, il portiere molto vicino all’Empoli

L’Empoli è molto vicino ad accogliere il nuovo portiere, dopo il ritorno di Elia Caprile al Napoli. Si tratta di Maarten Paes, portiere del Fc Dallas, classe 1998 nato a Nijmegen. Il ventiseienne muove i primi passi nelle giovanili del NEC con cui fa la trafila prima di arrivare in prima squadra. Nel luglio del 2019 il trasferimento all’Utrecht, con cui giocherà per i succesivi tre anni ed esordirà in Eredivisie nel 2018 nel match vinto per 2-0 contro il PEC Zwolle. Resterà nello stesso club fino al 2022, anno del suo passaggio all’Fc Dallas in prestito (gennaio) per poi venire riscattato nell’estate del medesimo anno per 1 milione di euro. Durante la corrente stagione ha disputato 26 partite incassando 40 reti e ottenuto 6 cleen sheet. Paes nel maggio di quest’anno si è distinto anche per un record nella storia della squadra americana: il più alto numero di salvataggi in una carriera, ben otto. Obiettivo che è stato anche celebrato sui rispettivi canali social. Nel marzo del 2019 fa il suo debutto con l’Under 21 dell’Olanda, con cui disputerà in tutto sei partite. L’Empoli si prepara ad accogliere quindi il nuovo portiere: ci sono gli accordi con l’entorurage vanno limati quelli con il club detentore del cartellino. Foto: instagram Paes