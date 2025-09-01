Chi è Openda, il nuovo attaccante duttile della Juventus

01/09/2025 | 11:45:56

Arrivato poco fa a Milano, Openda è pronto per le visite mediche con la Juventus. L’attaccante belga di origini congolesi e marocchine era il piano B in caso di mancato arrivo di Kolo Muani. Ha trovato conferma la nostra esclusiva del 20 agosto, quando avevamo accostato il nome del giocatore del Lipsia ai bianconeri. In quei giorni si parlava solo di Kolo Muani, ma evidentemente la Vecchia Signora si stava cautelando e aveva sondato il classe 2000. Nei giorni successivi abbiamo rafforzato la pista, ieri abbiamo aggiunto e anticipato dettagli importanti sul fatto che la Juve avesse scelto e deciso di investire una cifra tra 45 e 50 milioni. Ma chi è Lois Openda? L’attaccante, prodotto delle giovanili di Standard Liegi e Club Brugge, debutta tra i professionisti nel 2018. Dopo due anni in prestito al Vitesse, nel 2022 passa al Lens. Lì, Openda trova la sua dimensione, mettendo a referto ben 21 gol in Ligue 1. Nel 2023 viene acquistato dal Lipsia per 42 milioni, diventando il giocatore più costoso della storia del club tedesco. Ottima la prima stagione per il nativo di Liegi che sigla 28 gol tra campionato e coppe, ma nella stagione successiva (ossia la scorsa) il suo rendimento cala. Sono infatti 13 le reti totali. Openda è un attaccante rapido, tecnico e fisico, nonostante non sia proprio un gigante. La sua duttilità potrà giocare un ruolo determinante nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico bianconero Igor Tudor.

Foto: Instagram Openda