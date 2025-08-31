Esclusiva: Openda, la Juve corre. E vuole investire sul cartellino

01/09/2025 | 00:20:13

Giornata di silenzi tra Juventus e Paris Saint-Germain sul fronte Kolo Muani. Le incomprensioni, i ritardi, forse le promesse non mantenute, fatto sta che il PSG ha comunicato che a oggi non ci sono le condizioni. In questa estenuante sessione di calciomercato non sappiamo cosa può accadere e cosa può cambiare. Fatto sta che la Juve è piombata su Luis Openda, attaccante belga classe 2000 in uscita dal Lipsia. Una pista che vi abbiamo raccontato a sorpresa il 20 agosto quando la priorità era ancora Kolo Muani ma quando evidentemente la Juve stava pensando a importanti alternative. I contatti tra la Juve, il Lipsia e l’entourage dell’attaccante, i bianconeri stanno pensando a un’operazione in prestito con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici e vuole investire una cifra tra i 45 e i 50 milioni.

Foto: Instagram openda