Maximiliano Araujo: ecco chi è il funambolo che sta trascinando la Celeste di Bielsa

La Copa America dell’Uruguay di Marcelo Bielsa è iniziata come meglio non si poteva sperare: 6 punti, 8 gol fatti uno solo subito. La Celeste del Loco si candida prepotentemente alla vittoria finale con l’obiettivo di staccare l’Argentina nell’albo d’oro, trovandosi entrambe a nove trionfi. Non solo Valverde e Darwin Nunez, il quale con il gol di stanotte ha segnato in sette partite consecutive per il suo paese come Hector Scarone, che per primo aveva compiuto l’impresa 96 anni fa, per ora è anche la manifestazione di Maximiliano Araujo esterno classe 2000 di proprietà del Toluca. Fin qui per l’attaccante esterno sono 2 gol ed 1 assist nelle prime due partite del girone. Il suo gol nella prima partita del raggruppamento ha fatto sì che diventasse il primo giocatore della Liga MX a segnare per la nazionale uruguaiana in un torneo continentale dai tempi di Sebastián Abreu, il quale in forza al Tigres, segnò nel 2007 contro il Messico. Maximiliano Araujo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Montevideo Wanderers, successivamente il suo talento lo ha portato a farsi notare dai club internazionali e, alla fine di dicembre 2019, Araújo ha firmato un contratto con il Puebla, fino alla fine del 2023. Il suo primo gol in Liga MX è pero arrivato nel 2021, precisamente il 2 Aprile in una partita contro il Mazatlán FC. Adesso sta vivendo una Copa America da assoluto protagonista, dopo l’intuizione del Loco, il quale lo ha fatto esordire un anno fa contro Nicaragua, per poi confermarlo nelle seguenti gare e Maximiliano ha ripagato la fiducia, basti pensare che le reti con la Celeste sono ben 9, impreziosite anche da un assist. E pensare che la sua stagione con il club non è stata cosi esaltante avendo segnato appena due reti in 17 partite…

Foto: instagram Uruguay