Chi è Marko Lazetic, il nuovo investimento per l’attacco del Milan

Dalla Serbia lanciano la notizia che il Milan sarebbe a un passo dall’attaccante 18enne Marko Lazetic della Stella Rossa. I rossoneri si andrebbero ad assicurare un giovane centravanti che andrebbe numericamente a sostituire il partente Pellegri. Marko Lazetic ha esordito in prima squadra quando aveva solamente 16 anni e 10 mesi, nel match casalingo contro il Rad vinto dalla squadra di Belgrado per 3-0. Lazetic è un attaccante dal fisico imponente, pur essendo un classe 2004 (compie oggi 18 anni) è alto 1.92 metri che gli permettono di essere un vero e proprio dominatore dell’area di rigore. Con la Stella Rossa non ha giocato tantissimo, a causa anche della sua giovane età, ma nonostante questo ha messo a segno già una rete in campionato ed ha anche un po’ di esperienza in campo europeo. In questa stagione è stato girato in prestito al Graficar Beograd dove in 14 presenze ha messo a segno 4 reti. Il suo contratto con la Stella Rossa scade nel 2024, ma nonostante questo il Milan ha deciso di affondare il colpo e acquistarlo subito. Il gigante serbo andrà così ad affiancare Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud nell’attacco rossonero che con lui diventa ancora più “pesante”.

FOTO: instagram personale