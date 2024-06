Chi è Marin, il nuovo difensore centrale di Antonio Conte

Il Napoli è pronto a regalare il primo rinforzo ad Antonio Conte: si tratta di Rafa Marin, difensore classe 2002 di proprietà del Real Madrid che ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Alves. Un’operazione anticipata dalla Spagna, quando il Napoli pensava di arrivare alla fumata bianca spendendo 7-8 milioni più bonus, poi il gioco a rialzo e la stretta finale intorno ai 11-12 milioni di euro con circa il doppio di recompra a favore del Real Madrid.

Fisico imponente (191cm per 83 chili), difensore centrale, ma all’occorrenza può spostarsi anche sulla fascia come terzino bloccato e senza compiti offensivi. Rafa Marin ha mosso i primi passi nelle giovanili del Siviglia per poi essere notato e tesserato dal Real Madrid, dove ha fatto capolino nel 2016: da lì in avanti trafila del vivaio dei Merengues e inserimento nella rosa della squadra ‘B’ (il Castilla), con cui tra il 2020 e il 2023 ha collezionato 69 presenze e 4 goal. La scorsa estate, come detto, il difensore spagnolo è stato ceduto in prestito all’Alaves misurandosi per la prima volta con la Liga: il 2023/2024 con la maglia dei baschi – che si sono classificati al decimo posto – gli ha riservato 35 presenze senza reti tra campionato e Coppa del Re per un totale di 2546 minuti giocati.

Dunque, Marin sarà il primo dei tre difensori centrali che arriveranno sulle sponde del Vesuvio. Infatti, il Napoli ha seguito anche Mats Hummels e ha una priorità che porta il nome di Alessandro Buongiorno.

foto: Instagram Rafa Marin