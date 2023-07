Chi è Konstantinos Mavropanos, il gigante greco che piace al Napoli

Dopo aver ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco, continua la caccia all’erede in casa Napoli. E – come vi abbiamo raccontato – nelle ultime ore il profilo di Kostantinos Mavropanos, difensore classe ’97 dello Stoccarda, ha scalato le gerarchie delle preferenze della società azzurra. Difensore roccioso (1.94 centimetri per 88 chili), Mavropanos fa della forza fisica il suo punto di forza. Veloce, quasi imbattibile nel gioco aereo, sa rendersi molto pericoloso anche in zona gol. Piede destro, è dotato di una discreta tecnica ma è senza palla che rende al meglio, soprattutto nell’uno contro uno. La carriera di Mavropanos ha inizio in patria, nelle giovanili dell’Apollon Smyrnis, prima di approdare al PAS Giannina ed affacciarsi al calcio professionistico. L’impatto è dei migliori, tanto da attirare fin da subito l’interesse dell’Arsenal che, nel gennaio 2018, decide di portarlo a Londra per circa 2 milioni di euro. Tuttavia, coi Gunners riesce a trovare poco spazio. E così arriva la prima chiamata dalla Germania con il Norimberga, squadra di Bundesliga 2, che riesce ad ottenerlo in prestito. L’esperienza durerà soli sei mesi prima, ma rientrato alla base viene girato nuovamente in prestito, poi prolungato, in Bundesliga allo Stoccarda. Qui trova continuità, finendo anche nel giro della nazionale greca. Durante l’ultima stagione ha collezionato 30 presenze, condite da 3 gol.

Foto: Instagram Mavropanos