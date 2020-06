Alla scoperta di Kalulu, terzino classe 2000: gran fisico e duttilità

Puntuali e verificate le indiscrezioni francesi, poco prima di mezzogiorno, sull’operazione che il Milan ha chiuso. Si tratta di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000, in scadenza di contratto con il Lione, punto di forza e capitano dell’under 19.

Kalulu è molto veloce, ha buona tecnica, una certa duttilità, la sua caratteristica migliore è la presenza importante nell’accompagnare le azioni in fase offensiva. Il Milan vuole lavorare su ragazzi di prospettiva, è questa l’indicazione relativa al nuovo corso in attesa della svolta relativa alla panchina.

Per Kalulu è pronto un contratto quinquennale, gli accordi sono stati ormai perfezionati e i tentativi di rinnovo del Lione sono andati a vuoto. Già prima di mezzogiorno l’Equipe aveva sentenziato anche sull’imminente arrivo in Italia del ragazzo per le visite e la firma.

La programmazione rossonera è già partita, nella speranza che arrivino tempi migliori e con la necessità di chiarire presto molti aspetti.

