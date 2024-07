Chi è Gunok, il portiere che ha salvato la Turchia al 95′

La Turchia è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale di Euro2024, battendo 2-1 l’Austria guidata da Rangnick. Ci è riuscita grazie ad una sorprendente doppietta di Demiral, ma anche grazie al proprio portiere: Mert Gunok, che con una super parata su colpo di testa ravvicinato di Baumgartner a tempo quasi scaduto ha garantito il passaggio del turno ai suoi. Il portierone della Turchia ha 35 anni e gioca nel Besiktas. Nella passata stagione ha collezionato 45 presenze e ben 17 porte inviolate. Vincenzo Montella gli ha dato fiducia affidandogli le chiavi della porta turca e fin qui si è rivelata una mossa più che giusta. Dall’enorme talento dei più giovani come Guler e Yildiz fino all’esperienza di Calhanoglu e Gunok: questa Turchia può ancora continuare a far bene.

Foto: Instagram Gunok