Chi è Giovanni Carnevali, 12 anni al Sassuolo e tante intuizioni: da De Zerbi a Locatelli, Frattesi e Scamacca

11/06/2026 | 22:23:12

La Juventus ha cerchiato il nome di Giovanni Carnevali come ad, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. Comolli ai saluti, al suo posto John Elkann ha scelto di puntare su Giovanni Carnevali, 65enne e volto storico del Sassuolo, già accostato in passato ai bianconeri e che dopo 12 stagioni nel club emiliano è pronto a un nuovo grande passo. Carnevali è al Sassuolo dal 2014 e ha contribuito a portare il progetto della famiglia Squinzi a grandi livelli, guidando il club durante una lunga permanenza in Serie A e contribuendo al ritorno nella massima serie del 2025. Tanti i giocatori di spessore passati da Sassuolo durante l’era Carnevali, tanto per citarne alcuni Manuel Locatelli, Davide Frattesi, Stefano Sensi, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, ma anche Politano. Così come non sono mancati gli allenatori interessanti, da Di Francesco a De Zerbi, passando per il più recente Fabio Grosso, ormai approdato alla Fiorentina. I primi passi nel calcio Carnevali li ha mossi con lla Milanese, società nella quale conobbe Ariedo Braida e lavorò con un giovanissimo Giuseppe Marotta. Poi altre avventure, come quella al Monza e al Pavia, prima di approdare, tra il 1990 e il 1993, in Serie B con Como e Ravenna.

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