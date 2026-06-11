Comolli ai saluti: i retroscena. E contatti avviati con Carnevali

11/06/2026 | 14:13:51

Mai abbiamo pensato che il futuro di Damien Comolli sarebbe stato blindato piuttosto che a rischio, come ci hanno voluto far credere. Vi abbiamo svelato proprio il 2 giugno, dopo i lanci dei giorni precedenti, che il rapporto tra Comolli e Spalletti era ai minimi termini, aggiungendo che anche tra Chiellini e l’allenatore c’era un rapporto abbastanza controverso, poi rientrato per il bene della Juventus. E così anche John Elkann sta entrando nell’ordine di idee di sollevare Comolli dall’incarico, una decisione che avrebbe preso nella tarda serata di ieri e che va solo formalizzata. Comolli pagherebbe tante scelte sbagliate, trattative interminabili e spesso non concluse, la scelta di Tudor della scorsa estate, le spese eccessive per attaccanti che poi non hanno reso. Continuare in queste condizioni sarebbe nocivo per il bene della Juve, ecco perché siamo vicinissimi a una svolta, aspettiamo solo per prudenza che venga formalizzata. La Juventus si è già mossa con Giovanni Carnevali per il ruolo di Amministratore Delegato e ci sono già stati colloqui in stato avanzato con l’attuale dirigente del Sassuolo. Adesso serve il primo passaggio formale, ovvero l’addio tra Comolli e la Juventus.



Foto: Youtube Juventus