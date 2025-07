Chi è Emil Kospo, il nuovo talento della Fiorentina sulle orme di Piquè

13/07/2025 | 14:05:27

Nuova avventura per Emil Kospo. Il talento svizzero saluta il Barcellona dopo due anni e si accasa alla Fiorentina, come vi abbiamo anticipato. I catalani lo avevano portato in Spagna nell’estate 2023, dopo averlo prelevato dall’Under 16 dello Zurigo. Difensore centrale imponente, alto 191 centimetri, oltre a spiccare per doti difensive è molto abile anche dal punto di vista tecnico, come vuole la tradizione del Barcellona. Nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della vittoria della Youth League, con 12 presenze raccolte nell’arco del torneo. Lo abbiamo visto indossare la maglia della Svizzera dall’Under 15 fino all’Under 18. Ora, dopo l’esperienza in Svizzera e poi in Spagna, è tempo di sbarcare in Italia. Dalle parti della Masia, i tecnici che lo hanno allenato ne hanno tracciato l’identikit: “E’ fortissimo nei duelli aerei ma ha anche la capacità di leggere il gioco come un professionista esperto. Calmo sotto pressione, raramente si fa trovare fuori posizione”. E c’è chi ha scomodato il paragone, visto che in Spagna lo hanno definito il nuovo Piquè.

FOTO: Instagram Kospo