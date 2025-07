Esclusiva: Fiorentina a sorpresa, in arrivo Kospo dal Barcellona

13/07/2025 | 12:45:36

La Fiorentina ha chiuso un colpo in prospettiva per la difesa. A sorpresa è stato raggiunto un accordo con il Barcellona per Eman Kospo, difensore centrale svizzero di 191 centimetri classe 2007 in uscita dal Barcellona. Operazione sotto il milione con percentuale di rivendita a favore del club catalano che evidentemente crede nel potenziale di Kospo. Si tratta di un profilo ben recensito e dai buoni margini di miglioramento, la Fiorentina lo aveva fatto seguire e ora ha deciso di uscire allo scoperto. Siamo ormai allo scambio dei documenti per la definizione dell’affare.

FOTO: Instagram Kospo