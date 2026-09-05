Chi è Diogo Leite: muscoli e centimetri per la difesa della Lazio

05/09/2026 | 18:10:58

Diogo Leite sarà il nuovo rinforzo della Lazio. Cresciuto nelle giovanili del Leixoes, fino ad essere acquistato dal Porto nella stagione 2008/09. Da quel momento Diogo Leite scala tutte le categorie del settore giovanile dei Dragoes, giocando in prestito nella Padroense durante la stagione 2014/15. Nela stagione 2019-20 Leite viene aggregato in prima squadra, dopo un’annata positiva con la seconda squadra del Porto (Porto B). Dopo due stagioni passa al Braga in prestito, mentre nella stagione 2022-23 fa lo stesso approdando all’ Union Berlino. Sarà in Germania che vivrà gli anni più felici della sua carriera, collezionando 136 partite ufficiali giocate, 2 gol e 4 assist.Difensore centrale, può essere impiegato sia in una difesa a 3 come braccetto di sinistra che a quattro. Spicca un’importantissima fisicità, giocatore forte sulle situazioni di calcio piazzato, grazie ai suoi 190 centimetri.

Foto: sito Union Berlin