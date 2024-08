Chi è David Neres, il regalo per Conte

L’allarmante sconfitta del Napoli al Bentegodi, ha messo ancor più alla luce la grande necessità di questo Napoli di apportare in rosa rinforzi di livello. Uno di questi sarà l’ala David Neres, di cui si attende l’ufficialità nelle prossime ore. Parliamo di un esterno d’attacco brasiliano, efficace nell’uno contro uno e in grado di giocare su entrambe le fasce. Nel Benfica ha portato a referto 5 gol e 7 assist in campionato, bottino discreto per un calciatore che, però, deve ancora esprimere il suo massimo potenziale. I maggiori spunti e lampi di talento, il classe ’97 li ha manifestati nella sua esperienza all’Ajax, di cui è stato protagonista principale nella famosa cavalcata fino in semifinale di Champions League della stagione 2018/2019. Poi la grigie e a tratti impalpabile esperienze allo Shakhtar Donetsk, i due anni al Benfica ed ora l’occasione per imporsi definitivamente, quella al Napoli di Conte. Il giocatore vestirà azzurro per una cifra che si aggira intorno ai 28 milioni di euro più bonus. L’allenatore ex Inter avrà a disposizione una risorsa importantissima e in grado di spostare gli equilibri, ma si apre comunque un tema rilevante di natura tattica legata al suo impiego. I migliori squilli della sua carriera sono arrivati giocando da esterno sinistro, ruolo in cui il brasiliano era posto nelle condizioni di rientrare sul suo piede forte, il destro. Nel Napoli di Conte quella zolla sarà inevitabilmente solcata da Kvaratskhelia, che costringerà l’ex Benfica ad agire sulla destra.

Foto: Instagram David Neres