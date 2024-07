Chi è Dallinga: l’erede di Zirkzee, il nuovo attaccante del Bologna

Il Bologna ufficializzerà nei prossimi giorni il nuovo attaccante. Si tratta di Thijs Dallinga, olandese, classe 2000, arriva dal Tolosa. Un accordo di 18 milioni di euro, bonus compresi.

Olandese come Zirkzee, passato al Mancher United e di cui dovrà prendere l’eredità. Dallinga è un attaccante moderno che abbina fisicità a una buona tecnica di base. Per certi aspetti assomiglia a Zirkzee, ma tecnicamente ovviamente, il nuovo attaccante dei Red Devils era un passo avanti. Dailinga è abile nel fare salire la squadra, sa farsi sentire anche nell’area avversaria finalizzando l’azione negli ultimi venti metri. Può giocare sia come prima punta che leggermente più indietro. Dotato di una buona velocità e di un discreto fiuto del goal, l’olandese nelle ultime due stagioni ha giocato in Francia col Tolosa.

Rispetto a Zirkzee però ha numeri relizzativi superiori. Cresciuto nel Groningen, è esploso nel 2020-21 nell’Excelsior, nella seconda serie olandese, dove segnò 36 gol in 44 partite. Passa quindi al Tolosa, dove ha giocato due stagioni, chiudendo con 18 gol il primo anno e 19 il secondo.

Più attaccante rispetto a Zirkzee, un ragazzo che vede bene la porta e può far bene anche in Serie A.

Foto: Instagram personale