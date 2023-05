Chi è Antonio Pio Iervolino, nipote del Presidente all’esordio in Serie A

Oltre alla vittoria arrivata nei minuti finali, al termine di una straordinaria rimonta, la Salernitana può festeggiare anche l’esordio in Serie A di un giovane prodotto delle giovanili. Si tratta del classe 2003 Antonio Pio Iervolino, nipote del Presidente Danilo Iervolino. Centrocampista centrale con propensione difensiva, il giovane Iervolino predilige un ruolo da regista. In questa stagione ha collezionato 18 presenza nella Primavera granata, condite da due gol in campionato. Paulo Sosa ha deciso di mandarlo in campo al posto di Pasquale Mazzocchi, quando il risultato era sul 2-2. Senza paura e con grande impatto, Iervolino è subito entrato in gara: alla prima azione ha il merito di provocare il secondo giallo, e quindi l’espulsione, per Zeegelaar. La Salernitana, con l’ausilio della superiorità numerica, è poi riuscita a completare la rimonta segnando il gol del definitivo 3-2. Si amplia così la storia che lega la Salernitana alla famiglia Iervolino, con Antonio Pio che può rendere fiero lo zio attraverso la sua squadra.

Foto: Instagram Antonio Pio Iervolino