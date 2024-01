Chi è Angelino, il nuovo rinforzo in difesa per Daniele De Rossi

Il nuovo rinforzo della Roma che arriva dal mercato è José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angelino. Si tratta di un terzino sinistro di piede mancino, dotato di ottima velocità sia nella tecnica che nel dribbling. I suoi punti di forza sono i cross e la spinta a tutta fascia, mentre pecca un po’ in fase difensiva. Può anche giocare come esterno sinistro a centrocampo. Ha disputato un totale di 277 partite con 18 reti messe a referto, giocando per importanti squadre quali Manchester City, PSV, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray. Nel suo palmares può vantare una Community Shield vinta nel 2019 con il Manchester City e una Coppa di Germania vinta con il Lipsia nell’annata 2021-2022.