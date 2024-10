Chi è Amorim, la nuova speranza del Manchester United

In giornata, Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Manchester United. Dopo l’esonero di ten Hag, il club inglese ha puntato tutte le sue fiches sul tecnico portoghese, arrivando a pagare un milione di euro extra rispetto alla clausola di 10 milioni che lo lega allo Sporting Lisbona, come riportato da fonti inglesi. Arriverà a Manchester con gran parte del suo staff, formato da Emanuel Ferro, Adelido Candido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Paulo Barreira e altre figure centrali. La posta in palio è altissima, come sono anche molto alte le possibilità di non essere impattante fin dall’inizio, dato che l’ambiente dello United oggi somiglia molto più a un girone dantesco che a una squadra di calcio. Ma l’allenatore classe ’85 porterà ai Red Devils le sue idee, senza scendere a compromessi. Possesso palla, difesa a tre (solitamente il modulo è il 3-4-3), sia in costruzione che in fase difensiva, e pressing alto. In fase di sviluppo della manovra, vengono coinvolti i tre difensori centrali e il portiere. La prima idea è sempre quella di cercare il passaggio diretto in verticale, con le due ali offensive che stringono in mezzo al campo e ricevono palla. Ma se i corridoi centrali sono otturati, Amorim chiede alle sue squadre di continuare a palleggiare anche con i mediani, così da muovere gli undici avversari e trovare spazio per la verticalità. In fase difensiva, lo Sporting Lisbona pressa in modo corale e organizzato, ma è in grado anche di difendersi in modo compatto, con un 5-4-1. Idee e concetti moderni, che prendono dal meglio del calcio europeo, e ne fanno una miscela unica. La vera incognita, come per tutte gli allenatori giunti in quel di Manchester negli ultimi anni, è se lo spogliatoio non brucerà anche lui. Allenare il Manchester, soprattutto di questi periodi, non è proprio per deboli di cuore, e vedremo se Amorim sarà in grado di essere all’altezza della sfida. In attesa dell’ufficialità, intanto la squadra è stata affidata a Ruud van Nistelrooij, reduce da una bella vittoria per 5-2 col Leicester.

Foto: Sito Sporting