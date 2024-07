Chi è Adams, il nuovo attaccante del Torino

Che Adams si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. Una pista che era già stata svelata nei giorni scorsi e che sarà ufficiale ben presto. Infatti, il centravanti è atterrato all’aeroporto di Caselle, pronto a firmare il contratto con il club granata. La carriera del calciatore scozzesei è svolta interamente in Inghilterra, dove Adams è nato e dove è cresciuto: lo Sheffield United lo ha preso dal piccolo Ilkeston nel 2014, quindi un biennio in biancorosso, un triennio al Birmingham City e infine cinque anni al Southampton, la sua squadra più importante, dove si è fatto conoscere anche in Premier League. Dopo qualche anno di gavetta, è con i Saints che Adams ha esordito nel massimo campionato inglese: è accaduto nel 2019. Arrivava dai 22 goal segnati nella stagione precedente a Birmingham, in Championship, a oggi il miglior bottino realizzativo della carriera di un attaccante che, per il resto, non ha mai segnato moltissimo. Ché ci è andato vicino nel 2023/2024, la stagione appena conclusa: 16 reti, sempre in Championship, con tanto di promozione in Premier League

Foto: Instagram Adams