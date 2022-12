Cherubini su Paratici: “Se Fabio si svegliava e aveva mal di testa o beveva un bicchiere, poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno”

Nuove intercettazione e ulteriore caos nel terremoto che ha scosso l’ambiente bianconero. La Gazzetta dello Sport ha riportato nuovi dialoghi fra Cherubini e l’ex direttore finanziario Stefano Bertola in cui parlano di Fabio Paratici. Le parole di Cherubini: “Se Fabio si svegliava e aveva mal di testa o beveva un bicchiere, poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno. Era pericoloso.”

Bertola risponde: “Si perche va in loop”

Cherubini continua il dialogo: “Lui non aveva più filtri. Ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare. Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo.”

