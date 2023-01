Cherubini: “Ringrazio Agnelli per il percorso. Giovani motivo di grande orgoglio, ora devono ripagare la fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Federico Cherubini ha così parlato prima della partita contro il Monza: “Oggi inizia una competizione importante, che il club ha sempre onorato. Abbiamo ancora dentro la rabbia dello scorso anno. Se io sono osservato? Come tutti, viviamo di risultati e valori. E’ evidente che, cambiando oggi la dirigenza, ci sarà da ripartire e cercare di fare ancora meglio, se possibile. Sono stati 11 anni intensi con Agnelli, che ringrazio per questo percorso che mi ha permesso di fare. È stato un percorso straordinario per ciò che Agnelli ha rappresentato“.

Poi ha proseguito: “Questa rosa può migliorare se ritroviamo tutti i calciatori che abbiamo da luglio, speriamo di riuscirci entro i prossimi 15 giorni. I giovani sono motivo di grande orgoglio, oggi in cinque saranno titolari. Adesso devono ripagare la nostra fiducia. Noi abbiamo un piano per i giovani: in ogni rosa della Juventus dovranno necessariamente esserci prodotti Next Gen. Abbiamo appena iniziato e credo sia doveroso continuare su questa strada“.

Foto: sito Juventus