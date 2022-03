Cherubini: “La Juve deve sempre credere allo scudetto. Rinnovo Dybala? Nei prossimi giorni ci incontreremo”

Federico Cherubini, ds della Juve, nel corso dell’evento presente a Milano “Amici dei Bambini” ha parlato dell’attualità bianconera: “Il mister dice di non crederci allo scudetto, ma la Juventus deve sempre farlo. Rinnovo Dybala? Prossimi giorni incontreremo non solo Paulo, ma anche altri calciatori in rosa in scadenza. La mia è una esperienza bella, seguivo prima i prestiti e poi tante altre cose interne al club. Sono partito dal basso ed è bello essere arrivato qui”.

FOTO: Sito Juventus