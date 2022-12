Cherubini intercettato su Paratici: “Marotta lo frenava. Dopo ha avuto carta libera, gli ho detto che stavamo esagerando”

La Repubblica riporta nuove intercettazioni sul caso Juventus. E questa volta a parlare è Federico Cherubini, attuale uomo mercato bianconero che non risulta indagato nell’inchiesta della Procura di Torino. Il riferimento va a Fabio Paratici, all’epoca dei fatti suo superiore, sul tema delle ‘plusvalenze gonfiate’: “Con Fabio non si poteva ragionare. Finché c’è stato Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via ha avuto carta libera. Fabio si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Io gliel’ho detto più volte: qui stiamo esagerando. Cioè è una modalità lecita ma hai spinto troppo. E lui rispondeva: a noi non importa. O fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla“.

Foto: Twitter Juventus