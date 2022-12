Cherubini: “Giuro, c’erano delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci”

La Repubblica ha pubblicato alcuni stralci delle intercettazioni ai dirigenti della Juventus, tra le quali, quelle di Federico Cherubini, attuale direttore sportivo bianconero.

In una di queste, si può leggere: “Giuro, ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci”.

Il tutto chiaramente riferito alla situazione in casa bianconera, in merito all’inchiesta Prisma che vede coivolto il club e che ha protato alle dimissioni dell’interno CdA lunedì scorso.

Foto: sito Juventus