Cherubini: “Avere il 20% dei giocatori formati dal settore giovanile ti permette di rendere il tuo club sostenibile”

Federico Cherubini, dirigente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione dei primi cento calciatori candidati a vincere l’European Golden Boy. Queste le sue parole:

“C’è un ranking delle federazioni che misura la salute del movimento federale ed è dipeso dai risultati della nazionali. Questo dipende anche dal lavoro dei club. Nei cinque principale paese europeo per capire. Guardando i dati della Francia viene fuori un paragone quasi imbarazzante per l’Italia. In questo momento Spalletti può costruire la sua nazionale su 200 giocatori che giocano in Italia e soltanto 18 nei cinque campionati europei e solo 4 hanno superato gli 800 minuti. In Spagna il 21% dei giocatori sono formati dal settore giovanile. Noi siamo ultimi in tutto Europa ed è paradossale quando cerchi la sostenibilità. Avere il 20% dei giocatori formati dal settore giovanile ti permette di rendere il tuo club sostenibile”. Poi prosegue: “In Italia noi investiamo nel settore giovanile, ma forse in modo sbagliato. Spendiamo di più rispetto alla Spagna. Questo ci fa capire che in Spagna sono straordinari. Negli ultimi cinque anni in Italia si è investito molto di più rispetto agli altri Stati a livello di centri sportivi. Il modello di riferimento per noi è quello sportivo”.

Foto: sito Juventus