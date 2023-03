CHER NDOUR, IL POGBA ITALIANO DEL BENFICA

L’ultima stella nascente in casa Benfica si chiama Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004. Nato a Brescia da padre senegalese e madre italiana, ha scelto la Nazionale azzurra con la quale sogna di giocare i prossimi Mondiali del 2026. Il ct Mancini lo ha già chiamato per uno stage e, nel frattempo, può vantare quattro presenze con la selezione under 20 del selezionatore Carmine Nunziata. Un ulteriore step – dopo aver giocato con under 15, 16 e 18 – per il diciottenne, in attesa di fare minutaggio con la formazione U21 di Paolo Nicolato e con la Nazionale maggiore.

Mezzala di qualità, viene spesso paragonato a Paul Pogba per le movenze oltre che per le caratteristiche fisiche. Alto ben 190 cm, Cher Ndour è un calciatore abile nel dribbling e con predisposizione all’inserimento e al tiro. Fisico imponente che lo rende un calciatore completo, forte in entrambe le fasi ma dà meglio di sé nella metà campo avversaria. È solito giocare a testa alta, in fase di costruzione è molto attivo. La sua partecipazione lo rende vivo nella manovra della squadra, il che lo fa risultare un leader tecnico. Da piccolo si è formato nei settori giovanili di Brescia e Atalanta, poi arriva la chiamata del Benfica – club con particolare attenzione ai giovani – a cui è difficile dire no. Ai canali ufficiali del club rilasciò le seguenti parole:

“Ho voluto fortemente il passaggio al Benfica che è uno dei club che scommette maggiormente sui giovani. Voglio provare ad arrivare rapidamente in prima squadra”.

In prima squadra ci è arrivato, ma è stato un percorso graduale che ha permesso a Cher Ndour di crescere sempre più. Il centrocampista sta maturando e le aspettative sono molto alte. La scelta del giovane calciatore, che aveva altre proposte da club importanti come la Juventus, risulta essere vincente. I lusitani lo coccolano con un percorso fatto a step, prima le apparizioni con le selezioni giovanili, poi la squadra B e il recente debutto con Le Aguias in Primeira Liga. Senza dimenticare il successo europeo avvenuto nella stagione 2021/2022, con la formazione U19 è stato tra i protagonisti del trionfo in Uefa Youth League.

Con la formazione B del club di Lisbona debutterà il 2 maggio 2021 a 16 anni e 279 giorni. Subentra a un ormai conosciutissimo Gonçalo Ramos, Ndour scrive un record per il Benfica: l’esordio lo fa diventare il più giovane debuttante di sempre con la squadra B. Il primato è stato strappato a João Félix. Recentemente, come dicevamo, è arrivato l’esordio tra le fila della formazione guidata dal tedesco Roger Schmidt. Il 18 marzo ha giocato i suoi primi minuti tra i grandi, inserito in campo dall’allenatore nel finale della partita vinta con il risultato di 5-1 al da Luz contro il Vitória Guimarães. Ulteriore avvenimento importante è stata la presenza in panchina in Champions League, infatti, Cher Ndour è stato tra i calciatori convocati per il ritorno degli ottavi di finale contro il Club Brugge. Il suo contratto con il Benfica è in scadenza il prossimo 30 giugno, insistenti sono i rumors attorno al suo cartellino. In Francia c’è chi assicura che il Direttore Sportivo Luis Campos del PSG avrebbe già messo le mani sul giovane italiano.

Foto: Instagram ufficiale Cher Ndour