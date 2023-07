Cher Ndour: “Il mio modello è solo Pogba”

Cher Ndour, centrocampista degli azzurrini classe 2004 cresciuto nei settori giovanili di Brescia e Atalanta, messosi in mostra col Benfica nella stagione appena trascorsa e prossimo giocatore del PSG, è stato spesso paragonato a Paul Pogba. Alle pagine della Gazzetta dello Sport, ha raccontato come vive tale autorevole confronto: “Come un orgoglio e una spinta a migliorarmi. Parliamo di uno dei migliori centrocampisti del mondo, farò di tutto per cercare di arrivare ai suoi livelli e magari un giorno fare anche meglio. Il mio modello nel mio ruolo è solo lui, è vero che giochiamo in maniera simile. Ma uno che mi fa impazzire è Modric, guardate le cose che fa, sembra che abbia 25 anni…”. Quindi un altro raffronto: tra l’Italia e il resto dell’Europa del pallone. “All’estero non importa che tu sia alto, basso, magro: giochi se sai giocare. L’allenamento al Benfica è tutto esercizi con la palla, tattica poca. E a me piace, alla fine il calcio è quello..”. Sul compagno tra gli azzurrini Cesare Casadei: “Ha un talento incredibile e nelle partite in Nazionale in cui abbiamo giocato insieme ci siamo trovati benissimo”.

Foto: Instagram ufficiale Cher Ndour