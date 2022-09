Chelsea, Zakaria è arrivato al J Medical per le visite

Denis Zakaria si appresta a diventare un calciatore del Chelsea. Il calciatore svizzero è arrivato in questi minuti al J Medical per svolgere le visite mediche di rito prima di unirsi ai Blues. Il centrocampista lascerà Torino in direzione Londra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 32-25 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Juventus