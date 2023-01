Chelsea, un minuto di silenzio per Vialli prima dell’allenamento: “Un momento per ricordare un grande”

Dopo la sconfitta interna incassata ieri dal Manchester City, il Chelsea di Graham Potter si è ritrovato presso il centro sportivo di Cobham per preparare un’altra sfida, sempre contro la formazione di Pep Guardiola valida per la Carabao Cup. Prima della sessione, però, i Blues hanno voluto ricordare Gianluca Vialli con un minuto di raccoglimento immortalato dal profilo Instagram del club: “Un momento per ricordare un grande”.

Foto: Screen Instagram Chelsea