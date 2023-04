Chelsea, si spinge per Nagelsmann fin da subito. La situazione

Dopo l’esonero di Graham Potter, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina. Al momento, i Blues sono guidati da Bruno Saltor, ma il club di Londra vuole ripartire fin da subito un allenatore di caratura internazionale. E il nome in cima alla lista è Julian Nagelsmann. Come riportano alcuni media tedeschi, oggi ci sono stati dei contatti tra le parti che sono stati ritenuti positivi. Il tecnico tedesco, inizialmente, non era attratto dall’idea di subentrare a stagione in corso dopo il recente esonero sulla panchina del Bayern Monaco. Ma nelle ultime ore si potrebbero essere aperti degli spiragli per il suo arrivo a Londra fin da subito. Sul tecnico, però – secondo quanto riferito da RMC Sport -, ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Tuttavia, il tecnico tedesco non è l’unico nome sulla lista del Chelsea. Infatti, qualora non dovesse andare a buon fine il pressing per Nagelsmann, ci sarebbe l’ipotesi Luis Enrique.

Foto: Twitter Nagelsmann