Chelsea, si ferma Chalobah per un problema al ginocchio

Si ferma Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea si è fermato a causa di un problema al tendine del ginocchio. Resta da valutare l’entità dell’infortunio, al momento non ci sono comunicati da parte del club di Londra sulle sue condizioni. Inizialmente si temeva uno stop di un mese, ma l’infortunio non sembra essere grave e, secondo quanto riportato da Simon Johnson per Athletic, il calciatore potrebbe tornare già la prossima settimana. Situazione da monitorare

Foto: Instagram Trevoh Chalobah