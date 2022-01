Chelsea, pugno duro con Lukaku: non convocato per la sfida contro il Liverpool

Le recenti dichiarazioni di Lukaku sul proprio malcontento al Chelsea non sono state prese per niente bene dal club inglese. Per punizione infatti il tecnico Tuchel lo ha escluso dai convocati per la sfida di oggi contro il Liverpool alimentando di fatti un caso molto spinoso per i Blues.

FOTO: Twitter Champions