Chelsea, Potter: “Vittoria importante, ma la strada da fare è ancora lunga”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha commentato così il successo per 3-0 in Champions contro il Milan: “A inizio secondo tempo abbiamo sofferto un po’, il che è positivo. Poi il secondo gol ci ha dato respiro. Nel complesso non ci si può lamentare: porta inviolata, tre gol, grande personalità dei giocatori – riporta l’Uefa.com-. I ragazzi sono stati davvero aperti, responsabili e onesti, è fantastico lavorare con loro. A parte la fine del primo tempo non hanno avuto molte occasioni, quindi questo la dice lunga sulla squadra. È una vittoria importante, ma abbiamo ancora molta strada da fare nella competizione”.

Foto: sito Chelsea