Chelsea, Potter: “Infortunio di Fofana meno grave del previsto. Possibile la sua presenza al Mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha fatto il punto sulle condizioni di Wesley Fofana, infortunatosi contro il Milan: “Le condizioni del ginocchio di Wesley non sono così brutte come pensavamo. Dopo la partita contro il Milan eravamo preoccupati. Penso che sarà indisponibile per un paio di settimane, decisamente meglio di quanto poteva essere. Sarà presente ai mondiali? È possibile, dipende da come sarà al sua riabilitazione”.

Foto: Fofana Instagram