Chelsea, Potter contestato dai tifosi che intonano cori per Tuchel

Momento difficilissimo per Graham Potter, tecnico del Chelsea, protagonista nel Brighton dei miracoli e che da settembre ha sostituito Tuchel sulla panchina dei blues. I tifosi del Chelsea, durante la sfida persa ieri contro il Manchester City per 4-0 in FA Cup, hanno intonato cori per Thomas Tuchel; l’allenatore tedesco ha vinto la Champions League con il club londinese nel 2021 ma è stato esonerato lo scorso 7 settembre, dopo un inizio di stagione altalenante. Con il nuovo tecnico però le cose non sono migliorate: con Tuchel il Chelsea aveva una media di 1,67 punti in sei partite di campionato, mentre con Potter sono 1,36 in undici partite.

Insomma, un momento complicatissimo e nemmeno la sosta del Mondiale ha migliorato le cose.

Foto: sito Chelsea