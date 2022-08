Chelsea, oggi le visite di Fofana. Al Leicester 70 milioni di sterline

Wesley Fofana si appresta a diventare un nuovo calciatore del Chelsea. Stando quanto riferito anche dall’Equipe, il difensore è atteso oggi a Londra per svolgere le visite mediche di rito, alle quali seguiranno la firma e l’annuncio dell’ufficialità dell’operazione che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Un altro colpo per il reparto arretrato dopo Kalidou Koulibaly. Il difensore arriva dal Leicester per 70 milioni di sterline (circa 82 milioni di euro).

Foto: Twitter Leicester