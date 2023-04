Chelsea, Nagelsmann è l’obiettivo numero uno. La situazione

Si è chiusa l’avventura di Graham Potter sulla panchina del Chelsea, fatale la sconfitta contro l’Aston Villa e l’undicesimo posto in Premier League. Adesso la panchina dei Blues, a interim, a Bruno Saltor. Ma il sogno dei Blues porta un nome preciso: Julian Nagelsmann, da poco esonerato dal Bayern Monaco. Tuttavia, l’allenatore tedesco sembrerebbe intenzionato ad aspettare la fine della stagione prima di tornare in gioco, per poi avere tutto il tempo necessario per programmare il futuro con il club di Londra.

Foto: Twitter Nagelsmann