Chelsea, Mendy operato per una frattura di un dito della mano

Edouard Mendy portiere del Chelsea, è stato operato per risolvere la frattura a un dito della mano rimediata in allenamento questa settimana. Il portiere sta vivendo un momento non facile, dal ruolo di titolare perso a questo stop. A renderlo noto è stato lo stesso club di Londra attraverso un post sul profilo ufficiale su Twitter . Come si legge sul social network, la società Blues ha fatto gli auguri di pronta guarigione al suo portiere: “Edouard Mendy è stato operato a un dito fratturato durante l’allenamento questa settimana. Torna più forte, Edou!”, si legge.

Il classe ’95 in questa stagione ha disputato fino ad ora 11 partite subendo 15 gol e come detto sta lavorando al rinnovo di contratto per il quale vorrebbe lo stesso trattamento del collega Kepa. Da notare come l’attuale accordo sia comunque in scadenza nel 2025.

Foto: twitter Champions