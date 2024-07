Chelsea, Maresca si presenta: “Sono molto felice ed emozionato. Sarà un viaggio fantastico e non vedo l’ora di iniziare”

Dopo la prima settimana da nuovo allenatore del Chelsea, Enzo Maresca ha rilasciato un’intervista, ai canali ufficiali del club, in cui si presenta ai suoi nuovi tifosi. L’allenatore ha parlato del suo incarico, delle ambizioni per la prossima stagione, del lavoro con i giocatori e della costruzione di un rapporto con i tifosi. Ecco le prime parole di Maresca: “Sono molto felice ed emozionato. Sarà un viaggio fantastico e non vedo l’ora di iniziare. Uno dei motivi per cui sono qui è perché sono convinto che la squadra sia molto brava e piena di talento. Dico sempre la stessa cosa: se riesci a migliorare i giocatori, allora riesci a migliorare la squadra. Quindi il nostro obiettivo è cercare di migliorarli tutti giorno dopo giorno”.

Il tecnico ha poi continuato: “Quando entri in un club come il Chelsea, sai che è un club che deve vincere. Quindi, per noi, faremo del nostro meglio per essere lì, per combattere e competere con i club che in questo momento stanno vincendo e lottando per vincere titoli. Dobbiamo creare il prima possibile la mentalità giusta ed una cultura di cui i tifosi possano essere orgogliosi. Questo è molto importante. Cercheremo di essere una squadra aggressiva con e senza palla e dobbiamo creare questo legame tra i tifosi e la squadra, soprattutto in casa”.

Infine il neo allenatore del Chelsea ha voluto mandare un messaggio direttamente ai tifosi: “Abbiate fiducia nel processo, abbiate fiducia nell’idea, siate al fianco della squadra. Di sicuro ci godremo il viaggio. Come in ogni club, per ogni allenatore, non sarà facile perché niente è facile. Ma di sicuro ci godremo il nostro viaggio”.

Foto: twitter Chelsea