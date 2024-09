Chelsea, Maresca: “Nelle prossime sessioni di mercato faremo di più. Frattura societaria? Il mio focus è su altro”

La notizia degli ultimi giorni, che vedrebbe una rottura intestina nel Chelsea tra il presidente Todd Boehli e i comproprietari di Clearlake Capital, sta tenendo sotto pressione l’intero ambiente londinese. Ad abbassare la tensione (o almeno a tentare di farlo) ci ha pensato il tecnico Maresca, che ha dichiarato in modo fugace che tra Boehli e l’investitore Behdad Eghbali non ci siano problemi. L’allenatore italiano ha parlato poi di mercato, annunciando che nelle prossime due sessioni si potrà agire con ancora maggior decisione.

Sul caos societario: “Spendere la mia energia su qualcosa di diverso dal campo e dalla squadra non è costruttivo. Il mio focus è sulla prossima partita e ho fatto così nell’ultima settimana, concentrandomi sul modo in cui vogliamo prepararci per la gara. Non posso controllare altre cose. Ho parlato con Todd Bohely prima della sfida contro il Manchester City e con Behdad Eghbali qualche giorno fa, non ci sono problemi con loro”.

Il mercato del Chelsea: “Al momento abbiamo 24 giocatori, è una rosa normale. Anche all’inizio lavoravamo con 25-26 giocatori. Mi piaceva molto la rosa prima che arrivassi. A gennaio e nella prossima estate faremo qualcosa di più. Poi avremo esattamente la rosa che vogliamo avere in futuro. Dal punto di vista calcistico il club è sulla strada giusta e sta migliorando. Ho utilizzato la pausa per rivedere le partite, nelle tre gare disputate la squadra ha concesso pochi gol e poche occasioni, soprattutto contro squadre come il Manchester City”.

Foto: X Chelsea