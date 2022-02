Chelsea-Lille, le formazioni ufficiali

Seconda settimana di ottavi di finale di Champions League, che stasera vedono scendere in campo i campioni in carica del Chelsea contro il Lille, campione in carica della Ligue 1. Tuchel si affida al tridente leggero lasciando fuori Lukaku. Gourvennec lancia Bamba e Renato Sanches a supporto di David. Di seguito le formazioni ufficiali:

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. All. Tuchel.

LILLE (4-3-3): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalò; B. André, Xeka, Onana; Bamba, J. David, R. Sanches. All. Gourvennec.

Foto: Twitter Chelsea