Chelsea-Lampard, vicini ai titoli di coda. C’è Tuchel

La posizione di Frank Lampard è talmente a rischio da essere arrivata ai titoli di coda. Il Chelsea ha ormai deciso per l’esonero, secondo quanto riferito anche dal Telegraph in mattinata. La campagna faraonica senza un gran ritorno in classifica, la lontananza dal quarto posto e i risultati sempre più deludenti alla base di una decisione che potrebbe essere anche presa nei prossimi giorni. Nella lista dei possibili candidati c’è Max Allegri, ma il primo nome da tenere in considerazione è quello di Tuchel, reduce dalla lunga esperienza al PSG, il primo da tenere in considerazione per una svolta imminente.

Foto: twitter Chelsea