Chelsea, Kanté si è operato al tendine del ginocchio: starà fuori per quattro mesi

Stop di circa 4 mesi per il centrocampista francese N’Golo Kante. Come riportato attraverso una nota dal Chelsea, il calciatore francese è stato operato quest’oggi al tendine del ginocchio dopo che i consulti medici avevano escluso qualsiasi terapia conservativo. Intervento riuscito, ma adesso il mediano classe ’91 dei Blues dovrà restare ai box per quattro mesi. Dunque, Kante sarà uno dei grandi assenti al prossimo Mondiale in Qatar.

Foto: Twitter Chelsea