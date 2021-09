Chelsea, Kanté salterà la gara con lo Zenit

Il Chelsea dovrà rinunciare a N’Golo Kanté per la gara contro lo Zenit San Pietroburgo. Il francese è ancora out dopo un infortunio rimediato a inizio stagione.

Ad annunciare il forfait, il tecnico Tuchel in conferenza stampa che ha ammesso: “N’Golo ha fatto due allenamenti ieri e si è allenato pure oggi, ma la partita di Champions arriva un po’ troppo presto per lui. Non correremo il rischio a questo punto della stagione. Abbiamo deciso di farlo allenare bene anche domani”.

Il suo rientro è previsto per la gara di Premier, il derby con il Tottenham del prossimo weekend.

Foto: Twitter Chelsea