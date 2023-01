Chelsea, Joao Felix è a Londra per le visite mediche

João Félix è già a Londra per sostenere le visite mediche con il Chelsea. Lo riporta A Bola, che sostiene come l’attaccante portoghese, arrivato ieri sera nella capitale inglese, per firmare il contratto che lo legherà al Chelsea fino a fine stagione. L’accordo prevede un prestito fino a giugno, con il pagamento di 11 milioni di euro all’Atlético de Madrid, e dell’ingaggio del giocatore, compreso tra i 5 e i 6 milioni di euro netti all’anno.

Foto: Instagram Joao Felix