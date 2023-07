Brutta notizia in casa Chelsea: Wesley Fofana è stato sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, cosa che lo costringerà a rimanere fermo per diverso tempo. Il francese è sbarcato a Londra ormai quasi un anno fa, ma non è mai riuscito ad esprimersi al meglio a causa dei tanti infortuni. Per averlo, i Blues hanno sborsato 70 milioni di euro più di 5 di bonus al Leicester.

Foto: Twitter Chelsea