Chelsea, infortunio serio per James, rischia il Mondiale. Potter: “Non voglio pensare allo scenario peggiore”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha parlato in conferenza stampa dove ha analizzato l’infortunio che è accorso a Reece James contro il Milan, che rischia addirittura di estromettere l’esterno dal prossimo Mondiale.

Queste le parole del tecnico: “Deve vedere uno specialista dopo il fine settimana, quindi finché non avremo certe informazioni non posso aggiungere nulla. Tutto il resto è speculazione, aspettiamo e vediamo. Ieri non si sentiva così male, ma con certe cose non puoi mai sapere. Non dobbiamo però pensare allo scenario peggiore, non ci sono motivi”.

Foto: Instagram Chelsea