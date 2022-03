Chelsea in semifinale di FA Cup. Lukaku e Ziyech regolano il Middlesbrough

Il Chelsea batte 2-0 il Middlesbrough e vola in semifinale di FA Cup. I Blues, nonostante la situazione societaria complessa, per le note vicende che hanno coinvolto Abramovich, hanno raccolto l’ennesima vittoria, dimostrando che almeno sul campo le problematiche non si sentono. A firmare il 2-0 finale al Riverside Stadium, Lukaku che ha aperto le danze con il piattone, e Hakim Ziyech, abile ad approfittare di un’indecisione del portiere avversario Lumley.