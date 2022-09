Chelsea, il saluto di Tuchel: “Devastato ma orgoglioso di aver fatto parte della storia dei Blues”

Thomas Tuchel rompe il silenzio e affida a Twitter le sue sensazioni dopo la fine dell’avventura con il Chelsea: “Questa è una delle comunicazioni più difficili che abbia mai dovuto scrivere e che speravo di non dover fare per molti anni. Sono devastato dal fatto che il mio percorso al Chelsea sia giunto al termine. Questo è un club dove mi sono sentito a casa, sia professionalmente che personalmente. Grazie mille a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi per avermi fatto sentire il benvenuto fin dall’inizio. L’orgoglio e la gioia che ho provato nell’aiutare la squadra a vincere la Champions League e il Mondiale per club rimarranno con me per sempre. Sono onorato di aver fatto parte della storia di questo club e i ricordi degli ultimi 19 mesi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Foto: Twitter Chelsea